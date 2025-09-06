PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schorndorf: Unfall mit verletzter Person

Am Freitag gegen 15:10 Uhr befuhr eine 19-jährige Audi-Fahrerin die Burgstraße in Richtung Weiler. An der Kreuzung mit der Johannesstraße übersah sie einen querenden 16-jährigen Pedelec-Fahrer. Dieser wurde beim Unfall leicht verletzt. Es entstand ca. 400 Euro Sachschaden.

Backnang: Unfall mit verletzter Person

Am Freitag gegen 15:40 Uhr fuhr eine 79-jährige Ford-Fahrerin vom Parkplatz eines Supermarktes in der Weissacher Straße um auf diese rechts einzubiegen. Hierbei übersah sie einen von rechts kommenden 10-jährigen Pedelec-Fahrer. Dieser prallte in der Folge gegen die Motorhaube und geriet mit seinem Fuß unter das Vorderrad. Er wurde leichtverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 06.09.2025 – 10:13

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall / Crailsheim: Verkehrsunfall mit verletzter Person

    Aalen (ots) - Am Freitag gegen 19:20 Uhr fuhr ein 15-jähriger Fahrradfahrer mit seinem Pedelec die Gaildorfer Straße aus Richtung Onolzheim kommend in Richtung der Reinthalerstraße. Auf Höhe des Jagstheimer Weg stürzte er aufgrund eines Fahrfehlers und verletzte sich dabei leicht am Kopf und im Gesicht. Der Fahrer trug keinen Helm. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 06.09.2025 – 10:12

    POL-AA: Ostalbkreis / Lorch: Zeugen gesucht nach Nötigung im Straßenverkehr

    Aalen (ots) - Am Freitag gegen 16:45 Uhr kam es auf der Bundesstraße 29 in Fahrtrichtung Aalen zu einem gefährlichen Verkehrsmanöver. Auf Höhe von Lorch befanden sich vier bis fünf Fahrzeuge auf dem linken der zwei Fahrstreifen und überholten mehrere Lkw. Von hinten schloss ein Pritschenwagen auf und fuhr dem letzten der Fahrzeuge auf der linken Spur sehr dicht ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 14:27

    POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten

    Aalen (ots) - Neresheim: Unfallflucht Ein bislang unbekannter Lenker eines Traktors befuhr am Donnerstag gegen 20:15 Uhr die L1084 von Neresheim in Richtung Elchingen. Auf Höhe Stetten geriet der Fahrer mit seinem Traktor zu weit nach links auf die Gegenfahrspur und streifte einen entgegenkommenden LKW. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Traktorlenker ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren