POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle
Aalen (ots)
Schorndorf: Unfall mit verletzter Person
Am Freitag gegen 15:10 Uhr befuhr eine 19-jährige Audi-Fahrerin die Burgstraße in Richtung Weiler. An der Kreuzung mit der Johannesstraße übersah sie einen querenden 16-jährigen Pedelec-Fahrer. Dieser wurde beim Unfall leicht verletzt. Es entstand ca. 400 Euro Sachschaden.
Backnang: Unfall mit verletzter Person
Am Freitag gegen 15:40 Uhr fuhr eine 79-jährige Ford-Fahrerin vom Parkplatz eines Supermarktes in der Weissacher Straße um auf diese rechts einzubiegen. Hierbei übersah sie einen von rechts kommenden 10-jährigen Pedelec-Fahrer. Dieser prallte in der Folge gegen die Motorhaube und geriet mit seinem Fuß unter das Vorderrad. Er wurde leichtverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell