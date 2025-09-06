Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schorndorf: Unfall mit verletzter Person

Am Freitag gegen 15:10 Uhr befuhr eine 19-jährige Audi-Fahrerin die Burgstraße in Richtung Weiler. An der Kreuzung mit der Johannesstraße übersah sie einen querenden 16-jährigen Pedelec-Fahrer. Dieser wurde beim Unfall leicht verletzt. Es entstand ca. 400 Euro Sachschaden.

Backnang: Unfall mit verletzter Person

Am Freitag gegen 15:40 Uhr fuhr eine 79-jährige Ford-Fahrerin vom Parkplatz eines Supermarktes in der Weissacher Straße um auf diese rechts einzubiegen. Hierbei übersah sie einen von rechts kommenden 10-jährigen Pedelec-Fahrer. Dieser prallte in der Folge gegen die Motorhaube und geriet mit seinem Fuß unter das Vorderrad. Er wurde leichtverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

