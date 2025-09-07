Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Fahrzeugbrände

Aalen (ots)

B 14, Gem. Sulzbach/Murr: Bei Motorradunfall schwer verletzt

Am Samstag gegen 12:25 Uhr befuhr ein 68-Jähriger die B 14 zwischen Berwinkel und Sulzbach/Murr mit seinem Motorrad Yamaha. Er überholte ein Auto und verlor, beim Wiedereinscheren auf die rechte Fahrspur, die Kontrolle über sein Motorrad. Der Mann stieß zunächst gegen die Leitplanke, fiel dann von seinem Motorrad und blieb unterhalb der Leitplanke an einer Böschung liegen. Der Mann erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen und musste wegen des unwegsamen Geländes durch die Feuerwehr geborgen werden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Schorndorf: Vorfahrt missachtet

Am Samstag gegen 12:35 Uhr wollte eine 53-Jährige mit ihrem PKW VW von der Nicolaus-Otto-Straße in die Benzstraße abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 29-Jährigen, die mit ihrem PKW Ford auf der Benzstraße fuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch beide Fahrzeugführerinnen leichte Verletzungen erlitten. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Gem. Spiegelberg: Mit Motorrad von der Straße gerutscht

Am Samstag gegen 17:50 Uhr befuhr ein 21-Jähriger die Kreisstraße 1819 zwischen Spiegelberg und Vorderbüchelberg mit seinem Motorrad Suzuki. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Mann die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Er rutschte eine Böschung runter und blieb etwa 10 m tiefer in einem Bachbett liegen. Der 21-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste wegen des stark abschüssigen Geländes durch die Feuerwehr geborgen werden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 12.000 Euro.

Gem. Murrhardt: VW Bus ausgebrannt

Am Sonntag gegen 03:00 Uhr wurde die Feuerwehr Murrhardt wegen eines Fahrzeugbrandes zum Parkplatz der Unteren Hörschbachwasserfälle alarmiert. Die Feuerwehr Murrhardt war mit drei Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften ausgerückt. Als die ersten Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, stand ein geparkter VW Bus bereits in Vollbrand. Das Feuer konnte rasch abgelöscht werden. Die Schadenshöhe beträgt etwa 5.000 Euro. Die Brandursache ist noch nicht bekannt, jedoch wird beim jetzigen Ermittlungsstand von einer vorsätzlichen Brandlegung ausgegangen. Die Polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191/9090 in Verbindung zu setzen.

Schorndorf: PKW ausgebrannt

Am Sonntagmorgen gegen 09:20 Uhr fuhr ein 55-Jähriger mit seinem PKW Fiat in der Gmünder Straße los und bemerkte nach kurzer Strecke, dass in dem Motorraum seines Autos ein Feuer ausgebrochen war. Die Feuerwehr Schorndorf war mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften ausgerückt und konnte den PKW schnell ablöschen. Der 55-Jährige blieb unverletzt und die Höhe des Sachschadens beträgt etwa 11.000 Euro. Die Brandursache ist unbekannt. Es wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

