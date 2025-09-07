PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Langenburg-Nesselbach: Vorfahrt missachtet

Am Samstag gegen 10.50 Uhr wollte eine 62-Jährige mit ihrem PKW Audi von der Laßbacher Straße in die Orlacher Straße abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 57-Jährigen, die mit ihrem PKW Seat auf der Orlacher Straße in Richtung Langenburg fuhr. Bei der Kollision der Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von ca. 9.000 Euro.

Gaildorf - Unterrot: Vorfahrt missachtet

Am Samstag gegen 14:30 Uhr bog eine 52-Jährige mit ihrem PKW Fiat von der Hauptstraße (B 298) nach links auf die Landesstraße 1066 in Richtung Mittelrot ab. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 56-jährigen Motorradfahrers, dem mit seinem Motorrad Kawasaki auf der Karlstraße (B 298) fuhr und nach links in Richtung Unterrot abbiegen wollte. Um einen Unfall zu vermeiden, leitete der Motorradfahrer noch eine Vollbremsung ein, stürzte dabei jedoch und schleuderte gegen den PKW der 52-Jährigen. Der 56-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro.

Gem. Bühlerzell - Heilberg: Motorradfahrer gestürzt

Am Samstag gegen 15:30 Uhr fuhr ein 58-Jähriger mit seinem Motorrad Harley Davidson auf der Landesstraße 1072 von Bühler in Richtung Bühlerzell. Kurz vor Heilberg kam der 58-Jährige aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte im angrenzenden Feld. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Höhe des Sachschadens beträgt etwa 4.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

