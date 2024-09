Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, B 33

Schwarzwald Baar Kreis) Fahrradfahrer beim Abbiegen übersehen (18.09.2024)

VS-Villingen - B 33 (ots)

An der Abfahrt der Bundesstraße 33 auf die Schwenninger Straße hat sich am Mittwoch gegen 16 Uhr ein Unfall mit einem Fahrradfahrer und einer Autofahrerin ereignet. Eine 45-jährige Ford-Fahrerin wollte von der B 33 rechts in die Schwenninger Straße einfahren und blieb an einem Stoppschild stehen. Nach Überprüfung auf vorfahrtsberechtigte Autos fuhr sie los und übersah hierbei einen an ihr vorbeifahrenden 48-jährigen Mann auf einem Fahrrad. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell