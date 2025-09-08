POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Pkw-Brand - Polizist nach Widerstandshandlung verletzt - Zwei Polizisten bei Dienstunfall verletzt

Polizeipräsidium Aalen

Rems-Murr-Kreis: Pkw-Brand - Polizist nach Widerstandshandlung verletzt - Zwei Polizisten bei Dienstunfall verletzt

Weinstadt-Endersbach: Pkw-Brand

In der Nacht auf Samstag gegen 3:10 Uhr geriet in der Waibinger Straße zunächst ein geparkter Transporter in Brand. Die Flammen griffen schnell auf den davor geparkten Transporter über. Die Freiwillige Feuerwehr Weinstadt kam mit drei Fahrzeugen und 14 Wehrleuten vor Ort und löschte den Brand, der entstandene Schaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Schorndorf: Polizist nach Widerstandshandlung verletzt

Am frühen Samstagmorgen gegen 4:20 Uhr kam es in der Neuen Straße vor einer Bar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Als die hinzugerufenen Polizeibeamten vor Ort eintrafen, flüchtete ein 22-jähriger Mann zu Fuß. Dieser konnte kurz darauf ergriffen und festgehalten werden. Als ihm Handschließen angelegt werden sollten, leistete er Widerstand und verletzte einen Polizisten dabei leicht. Dem Mann wurde schließlich ein Platzverweis erteilt, er muss mit einer Strafanzeige rechnen. Zeugen, welche die vorherige Auseinandersetzung beobachtet haben und Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 mit dem Polizeirevier Schorndorf in Verbindung zu setzen.

Schwaikheim: Zwei Polizisten bei Dienstunfall verletzt

Am Montagmorgen kurz vor 5:00 Uhr kam es an der B14-Ausfahrt Schwaikheim zu einem schweren Unfall mit einem Streifenwagen. Die Beamten befuhren zunächst die B14 in Richtung Backnang und wollten diese an der Ausfahrt Schwaikheim verlassen, um anschließend wieder auf die B14 in Richtung Stuttgart aufzufahren. Hierbei verlor der Fahrer die Kontrolle über den Pkw, kam nach links von der Straße ab und prallte am Auffädelungsstreifen gegen eine Leitplanke, wo das Fahrzeug auf der Seite zum Liegen kam. Beide Beamten wurden hierbei leicht verletzt, am Streifenwagen entstand Totalschaden. Der Streifenwagen war zum Unfallzeitpunkt aufgrund einer gemeldeten möglichen Trunkenheitsfahrt auf der B14 in Richtung Stuttgart mit Sondersignalen unterwegs.

Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften vor Ort im Einsatz, der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugbesatzungen sowie die Straßenmeisterei mit zwei Fahrzeugen und drei Einsatzkräften. Die Ausfahrt Schwaikheim ist derzeit (Stand 07:30 Uhr) im Zuge der Unfallaufnahme noch gesperrt.

