Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Pkw-Brand - Polizist nach Widerstandshandlung verletzt - Zwei Polizisten bei Dienstunfall verletzt

Aalen (ots)

Weinstadt-Endersbach: Pkw-Brand

In der Nacht auf Samstag gegen 3:10 Uhr geriet in der Waibinger Straße zunächst ein geparkter Transporter in Brand. Die Flammen griffen schnell auf den davor geparkten Transporter über. Die Freiwillige Feuerwehr Weinstadt kam mit drei Fahrzeugen und 14 Wehrleuten vor Ort und löschte den Brand, der entstandene Schaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Schorndorf: Polizist nach Widerstandshandlung verletzt

Am frühen Samstagmorgen gegen 4:20 Uhr kam es in der Neuen Straße vor einer Bar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Als die hinzugerufenen Polizeibeamten vor Ort eintrafen, flüchtete ein 22-jähriger Mann zu Fuß. Dieser konnte kurz darauf ergriffen und festgehalten werden. Als ihm Handschließen angelegt werden sollten, leistete er Widerstand und verletzte einen Polizisten dabei leicht. Dem Mann wurde schließlich ein Platzverweis erteilt, er muss mit einer Strafanzeige rechnen. Zeugen, welche die vorherige Auseinandersetzung beobachtet haben und Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 mit dem Polizeirevier Schorndorf in Verbindung zu setzen.

Schwaikheim: Zwei Polizisten bei Dienstunfall verletzt

Am Montagmorgen kurz vor 5:00 Uhr kam es an der B14-Ausfahrt Schwaikheim zu einem schweren Unfall mit einem Streifenwagen. Die Beamten befuhren zunächst die B14 in Richtung Backnang und wollten diese an der Ausfahrt Schwaikheim verlassen, um anschließend wieder auf die B14 in Richtung Stuttgart aufzufahren. Hierbei verlor der Fahrer die Kontrolle über den Pkw, kam nach links von der Straße ab und prallte am Auffädelungsstreifen gegen eine Leitplanke, wo das Fahrzeug auf der Seite zum Liegen kam. Beide Beamten wurden hierbei leicht verletzt, am Streifenwagen entstand Totalschaden. Der Streifenwagen war zum Unfallzeitpunkt aufgrund einer gemeldeten möglichen Trunkenheitsfahrt auf der B14 in Richtung Stuttgart mit Sondersignalen unterwegs.

Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften vor Ort im Einsatz, der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugbesatzungen sowie die Straßenmeisterei mit zwei Fahrzeugen und drei Einsatzkräften. Die Ausfahrt Schwaikheim ist derzeit (Stand 07:30 Uhr) im Zuge der Unfallaufnahme noch gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

  • 07.09.2025 – 13:41

    POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle, Diebstahl

    Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd: Alkoholisiert gegen geparktes Auto gestoßen Am Samstagabend gegen 21:20 Uhr wollte eine 39-jährige Frau mit ihrem PKW Opel in der Wilhelmstraße rückwärts einparken und stieß dabei gegen einen geparkten PKW VW. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 5.500 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 39-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand, weshalb bei ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 13:40

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Fahrzeugbrände

    Aalen (ots) - B 14, Gem. Sulzbach/Murr: Bei Motorradunfall schwer verletzt Am Samstag gegen 12:25 Uhr befuhr ein 68-Jähriger die B 14 zwischen Berwinkel und Sulzbach/Murr mit seinem Motorrad Yamaha. Er überholte ein Auto und verlor, beim Wiedereinscheren auf die rechte Fahrspur, die Kontrolle über sein Motorrad. Der Mann stieß zunächst gegen die Leitplanke, fiel dann von seinem Motorrad und blieb unterhalb der ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 13:39

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

    Aalen (ots) - Langenburg-Nesselbach: Vorfahrt missachtet Am Samstag gegen 10.50 Uhr wollte eine 62-Jährige mit ihrem PKW Audi von der Laßbacher Straße in die Orlacher Straße abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 57-Jährigen, die mit ihrem PKW Seat auf der Orlacher Straße in Richtung Langenburg fuhr. Bei der Kollision der Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von ca. 9.000 Euro. Gaildorf - Unterrot: ...

    mehr
