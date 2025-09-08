Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung - Pedelec entwendet - LKW fährt in Hecke

Aalen (ots)

Aalen: LKW fährt in Hecke

Beim Rangieren verwechselte am Montag um 11:10 Uhr ein 66-jähriger Lenker eines MAN-LKW vermutlich den Vorwärtsgang mit dem Rückwärtsgang. Aufgrund dessen fuhr er mit seinem LKW in der Daimlerstraße rückwärts und kollidierte zunächst mit einem dort geparkten PKW. Im weiteren Verlauf prallte das Fahrzeug gegen eine Hecke, welche hierdurch teilweise umgerissen wurde und eine in dem Grundstück hinter der Hecke sitzende 26-jährige Frau leicht verletzte.

Aalen: Pedelec entwendet

Ein dunkelgrünes Pedelec der Marke Stevens E-Juke Mountainbike, welches mit einem Schloss gesichert war, wurde am Montag zwischen 10 Uhr und 11 Uhr im Westlichen Stadtgraben, im Bereich des dortigen Parkhauses, entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Ellwangen: Sachbeschädigung

Mit roter Farbe wurde zwischen Freitagmittag und Sonntagmorgen der Steg der Fußgängerbrücke im Mühlgraben beschädigt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell