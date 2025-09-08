PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zigarettenautomat aufgebrochen & Einbruch in Firma

Aalen (ots)

Waiblingen: Zigarettenautomat aufgebrochen

Durch bisher unbekannte Diebe wurde in der Gewerbestraße ein Zigarettenautomat aufgebrochen und aus diesem Tabakwaren und Bargeld im Wert von ungefähr 500 Euro entwendet. Bemerkt wurde der beschädigte Automat am Montagmorgen gegen 8:30 Uhr. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Fellbach: Einbruch in Firma

Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zugang zu einer Firma in der Erich-Herion-Straße und entwendeten insgesamt neun Gasthermen vom Hersteller Bosch. Der Wert der Gasthermen beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Zeugenhinwiese nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

