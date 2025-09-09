POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahl, Unfälle, Körperverletzung

Polizeipräsidium Aalen

Waiblingen: Pkw-Aufbruch

Zwischen Sonntag, 22:00 Uhr und Montag, 8:30 Uhr schlitzten bisher unbekannte Diebe das Dach eines Cabriolets vom Hersteller BMW, das in der Mittleren Sackgasse geparkt war, auf und entwendeten aus dem Pkw ein Kellnerportemonnaie. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Waiblingen: Aggressiver Mann verletzt Mann mit Messer und greift Polizisten an

Am Montagabend kurz vor 19:30 Uhr kam es in der Gemeinschaftsunterkunft in der Straße Innerer Weidach zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Hierbei griff nach derzeitigem Kenntnisstand ein 31-jähriger Bewohner der Unterkunft einen 19-jährigen Mann mit einem Messer an und verletzte diesen leicht. Zudem versetzte er einem 22 Jahre alten Mann mindestens einen Faustschlag ins Gesicht, dieser wurde ebenfalls verletzt. Auch von den hinzugerufenen Polizeibeamten ließ der Mann sich nicht beruhigen und wehrte sich gegen die Ingewahrsamnahme. Hierbei trat er u.a. auch gegen einen Streifenwagen und beschädigte diesen. Mehrere unbeteiligte Personen solidarisierten sich vor der Unterkunft mit dem Tatverdächtigen. Dieser wurde letztlich in die Gewahrsamszelle eingeliefert, wo er sich weiterhin äußerst renitent verhielt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Welzheim: Motorradfahrer gestürzt - Zeugen gesucht

Eine 43 Jahre alte Mitsubishi-Fahrerin befuhr am Sonntag gegen 14:45 Uhr die L 1155 aus Richtung Alfdorf kommend in Richtung Welzheim entlang. Zwischen Neuhof und Breitenfürst wollte sie nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen und übersah einen entgegenkommenden 57 Jahre alten Motorradfahrer. Dieser wich nach rechts aus, um eine Kollision mit dem Pkw zu verhindern und kam von der Fahrbahn ab. Er blieb glücklicherweise unverletzt, an seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zur abschließenden Klärung des Unfallherganges sucht das Polizeirevier Schorndorf nun Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 beim Polizeirevier zu melden.

Schorndorf: Unfallflucht

Zwischen Freitag, 18:00 Uhr und Sonntag, 23:50 Uhr wurde in der Künkelinstraße ein geparkter Audi von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Aspach: ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss am Steuer

Am späten Montagabend sollte ein 33- jähriger aufgrund seiner vorangegangenen auffälligen Fahrweise im Bereich Aspach kontrolliert werden. Nach den erfolgten Anhaltesignalen der Polizei beschleunigte der Mann seinen Pkw und fuhr über verschiedenste Ortschaften bis nach Kleinaspach, wo er in einer Sackgasse zum Stehen kommt. Bei der anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass er keinen Führerschein hatte und unter Drogen- und Alkoholeinwirkung gefahren war.

