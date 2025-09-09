Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Diebstahl - Unfälle - Körperverletzungen

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte zwischen Samstag, 18:00 Uhr und Sonntag, 21:00 Uhr, einen Ford, der am Straßenrand in der Rechbergstraße abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter der Nummer 07171 358-0.

Unterschneidheim: Landwirtschaftliches Gerät entwendet

Im Zeitraum zwischen Montag, 01.09.2025 und Montagnachmittag, 08.09.2025, wurde ein landwirtschaftliches Gerät, welches unter einem Dach auf einer Palette in der Baierstraße gelagert war, entwendet. Der Körnerprozessor wiegt über 150 kg und hatte einen Wert von rund 3.000. Euro. Hinweise auf den oder die Diebe bzw. den Verbleib des Körnerprozessors nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Telefonnummer 07362 96020 entgegen.

Mutlangen: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Montag zwischen 12:00 Uhr und 17:00 Uhr einen Hyundai, der auf einem Parkplatz einer Kita in der Wetzgauer Straße abgestellt war und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der entstandene Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Lorch: Versuchter Einbruch

Zwischen Sonntag und Montag versuchten Unbekannte in ein Wohnmobil der Marke Fiat, das in der Austraße abgestellt war, einzudringen. Am Fahrzeug konnten mehrere Einbruchsspuren festgestellt werden. Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

Hüttlingen: Gas mit Bremse verwechselt

Eine 43-jährige Daihatsu-Lenkerin verwechselte am Montag gegen 13:35 Uhr das Gaspedal mit dem Bremspedal und fuhr deshalb auf einen in der Beethovenstraße geparkten Audi auf. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro.

Aalen: Unfall

Auf der L1084 (Ebnater Steige) ereignete sich am Montag gegen 11.20 Uhr ein Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen und einem Gesamtschaden in Höhe von etwa 20.650 Euro. Ein 24-jähriger Lenker eines Mercedes-Benz Sprinter befuhr die L1084 in Fahrtrichtung Aalen. Der 24-Jährige fuhr auf einen davor fahrenden VW eines 70-Jährigen auf, weil er zu spät erkannte, dass dieser nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte und hierzu sein Fahrzeug abbremste. Ein dem 24-Jährigen nachfolgender 22-jähriger Lenker eines weiteren Mercedes Sprinter konnte sein Fahrzeug ebenfalls nicht mehr abbremsen und fuhr auf den vorausfahrenden Sprinter auf. Durch Fahrzeugteile und die Scherben der zersplitterten Heckscheibe des VW wurde ein entgegenkommender BMW sowie ein VW beschädigt. Die beiden Fahrer der Mercedes Sprinter sowie der 70-jährige Lenker des VW wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die L1084 bis etwa 12.15 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt werden.

Aalen: 42-Jähriger mehrfach auffällig

Bereits um 16:30 Uhr wurde die Polizei informiert, nachdem ein 42-Jährigr in der Mittelbachstraße aus einem Fenster heraus einen 32-Jährigen beleidigte und Schläge androhte.

Etwa eine Stunde später wurde der Polizei eine Auseinandersetzung im Bereich Radgasse/Stadelgasse gemeldet, bei welcher die eintreffenden Polizisten wieder auf den 42-Jährigen stießen. Hier konnte durch Zeugen wohl beobachtet werden, wie der 42-Jährige von zwei Männern geschlagen wurde und letztendlich in ein Restaurant flüchtete. Dort schlug er die Eingangstür so fest zu, dass das Glas der Tür splitterte. Die beiden unbekannten Männer sollen noch vor Eintreffen der Polizei in Richtung Marktbrunnen davongerannt sein. Aufgrund einer dabei erlittenen Verletzung wurde der 42-Jährige, der wohl deutlich unter Alkohol- und Drogenbeeinflussung stand, zur Behandlung in das Krankenhaus gebracht.

Um 20:45 Uhr wurde die Polizei abermals alarmiert, nachdem sich im Bereich des Gmünder Torplatzes zwei Personen stritten. Die beiden Männer sollen zunächst in einer Gaststätte in Streit geraten sein, welcher sich im weiteren Verlauf vor die Gaststätte verlagerte. Die eintreffenden Polizisten stellten vor Ort fest, dass sich wiederum der 42-Jährige mit einem 65-Jährigen gestritten hat und beide Männer aufeinander einschlugen. Der 65-Jährige wurde hierbei verletzt und musste vor Ort durch eine eintreffende Rettungswagenbesatzung behandelt werden. Der 42-Jährige flüchtete beim Eintreffen der Polizei in seine nahe gelegene Wohnung.

Die polizeilichen Ermittlungen zu den einzelnen Vorfällen dauern an.

