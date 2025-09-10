Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 22-Jährigen geschlagen und ausgeraubt - Tatverdächtige festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Mittwoch (10.09.2025) einen 23 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen, der im Verdacht steht, zusammen mit einem 17 und zwei weiteren 23 Jahre alten Komplizen einen 22-Jährigen geschlagen und ausgeraubt zu haben. Der 22-Jährige hielt sich zwischen 02.45 Uhr und 03.15 Uhr im Bereich des Rotebühlplatzes auf, als die vier Tatverdächtigen den 22-Jährigen ansprachen und zur Herausgabe seiner Umhängetasche aufgefordert haben sollen. Nachdem er sich weigerte, begaben sich die vier Männer mit dem 22-Jährigen in ein nahegelegenes Parkhaus an der Sophienstraße. Dort sollen zwei der Männer auf ihn eingeschlagen und einer der Tatverdächtigen die Umhängetasche geraubt haben. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach den Tatverdächtigen und trafen sie in der Fritz-Elsass-Straße an, die geraubte Tasche hatten sie noch dabei. Während einer der 23-Jährigen mit tunesischer Staatsangehörigkeit im Laufe des Mittwochs einem Haftrichter vorgeführt werden soll, wurden seine drei mutmaßlichen Komplizen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell