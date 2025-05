POL-PPRP: Brand in einer Wohnung

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) - Am Freitagnachmittag, den 09.05.2025, kam es in einer Drogerie in Rheingönheim zu einem Diebstahl. Eine wachsame Mitarbeiterin konnte beobachten, wie eine 19-jährige Heranwachsende mehrere Kosmetikartikel aus der Auslage nahm und diese in ihre mitgeführte Tasche verstaute. Ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Andreas Fingerle, PvD Telefon: 0621-963-0 E-Mail: ...

