Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ehepaar überwältigt und ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart- Nord (ots)

Drei bis vier Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag (11.09.2025) ein älteres Ehepaar in ihrem Haus an der Feuerbacher Heide überwältigt und ausgeraubt. Die Täter brachen gegen 02.00 Uhr die Terrassentür auf und trafen im Gebäudeinneren auf den Senior. Sie schlugen ihn und forderten ihn unter Drohungen auf, den Tresor zu öffnen. Danach schlossen die Täter das Ehepaar in einen Raum des Wohngebäudes ein und flüchteten mit ihrer Beute. Ersten Erkenntnissen zufolge stahlen die Täter Schmuck, Geld und Wertgegenstände in Millionenhöhe. Bei der Tätergruppe handelte es sich um drei bis vier dunkel gekleidete Männer. Die Unbekannten waren etwa 180 Zentimeter groß, maskiert und trugen Handschuhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

