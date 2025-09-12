POL-S: Feuer in Keller ausgebrochen

Stuttgart-West (ots) - Eine 23 Jahre alte Frau ist am Donnerstagvormittag (11.09.2025) mit ihrem VW Polo auf der Bergheimer Steige ins Schleudern geraten und gegen eine Schranke geprallt. Die 23-Jährige war gegen 10.35 Uhr mit ihrem Auto in Richtung Weilimdorf unterwegs, als ihr Auto auf Höhe eines Parkplatzes auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geriet. Der Polo kam nach links von der Fahrbahn ab, riss einen Leitpfosten heraus und kam an der Verankerung einer Schranke ...

