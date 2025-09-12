POL-S: Feuer in Keller ausgebrochen
Stuttgart-Mitte (ots)
Aus unbekannter Ursache ist am Donnerstagabend (11.09.2025) in einem Gebäude an der Straße Am Neckartor ein Brand ausgebrochen. Mehrere Bewohner bemerkten gegen 19.10 Uhr Brandgeruch im Gebäude und setzten einen Notruf ab. Neun Bewohner die über Beschwerden klagten, wurden durch den Rettungsdienst vor Ort untersucht. Ersten Ermittlungen zufolge brach der Brand in einem Kellerraum aus. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere 10.000 Euro.
