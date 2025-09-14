Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zusammenstoß zwischen Pkw und Stadtbahn - Zeugen gesucht

Stuttgart-Freiberg (ots)

Eine Schwerverletzte und mehrere Zehntausend Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmorgen (14.09.2025) in Stuttgart-Freiberg ereignet hat. Eine 51-jährige Toyota-Fahrerin befuhr gegen 09.00 Uhr die Mönchfeldstraße in Fahrtrichtung Zuffenhausen. An der Kreuzung Mönchfeldstraße / Balthasar-Neumann-Straße / Adalbert-Stifter-Straße bog die Pkw-Lenkerin nach rechts in die Balthasar-Neumann-Straße ab. Hierbei missachtete sie mutmaßlich das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und es kam zum Zusammenstoß mit der Stadtbahn der Linie U7. Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte der 40 Jahre alte Stadtbahnführer die Kollision nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw so stark beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Mönchfeldstraße musste im dortigen Bereich für den Fahrzeugverkehr kurzzeitig gesperrt werden. Der Stadtbahnführer und die Fahrgäste in der Stadtbahn blieben unverletzt. Die 51-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Stuttgarter Krankenhaus gebracht. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizeiinspektion Stuttgart zu melden.

