PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zusammenstoß zwischen Pkw und Stadtbahn - Zeugen gesucht

Stuttgart-Freiberg (ots)

Eine Schwerverletzte und mehrere Zehntausend Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmorgen (14.09.2025) in Stuttgart-Freiberg ereignet hat. Eine 51-jährige Toyota-Fahrerin befuhr gegen 09.00 Uhr die Mönchfeldstraße in Fahrtrichtung Zuffenhausen. An der Kreuzung Mönchfeldstraße / Balthasar-Neumann-Straße / Adalbert-Stifter-Straße bog die Pkw-Lenkerin nach rechts in die Balthasar-Neumann-Straße ab. Hierbei missachtete sie mutmaßlich das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und es kam zum Zusammenstoß mit der Stadtbahn der Linie U7. Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte der 40 Jahre alte Stadtbahnführer die Kollision nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw so stark beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Mönchfeldstraße musste im dortigen Bereich für den Fahrzeugverkehr kurzzeitig gesperrt werden. Der Stadtbahnführer und die Fahrgäste in der Stadtbahn blieben unverletzt. Die 51-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Stuttgarter Krankenhaus gebracht. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizeiinspektion Stuttgart zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 13.09.2025 – 09:57

    POL-S: Passant geschlagen und ausgeraubt

    Stuttgart-West (ots) - Unbekannte haben am Freitagabend (12.09.2025) einen 23 Jahre alten Mann an der Silberburgstraße beraubt. Der 23-Jährige hielt sich dort gegen 20.05 Uhr auf, als er auf vier junge Männer traf. Diese schlugen den Geschädigten zu Boden und traten in der Folge mehrfach auf ihn ein. Anschließend stahlen die Täter dessen Mobiltelefon und flüchteten in unbekannte Richtung. Die vier unbekannten ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 13:09

    POL-S: Feuer in Keller ausgebrochen

    Stuttgart-Mitte (ots) - Aus unbekannter Ursache ist am Donnerstagabend (11.09.2025) in einem Gebäude an der Straße Am Neckartor ein Brand ausgebrochen. Mehrere Bewohner bemerkten gegen 19.10 Uhr Brandgeruch im Gebäude und setzten einen Notruf ab. Neun Bewohner die über Beschwerden klagten, wurden durch den Rettungsdienst vor Ort untersucht. Ersten Ermittlungen zufolge brach der Brand in einem Kellerraum aus. Die ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 10:45

    POL-S: Ehepaar überwältigt und ausgeraubt - Zeugen gesucht

    Stuttgart- Nord (ots) - Drei bis vier Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag (11.09.2025) ein älteres Ehepaar in ihrem Haus an der Feuerbacher Heide überwältigt und ausgeraubt. Die Täter brachen gegen 02.00 Uhr die Terrassentür auf und trafen im Gebäudeinneren auf den Senior. Sie schlugen ihn und forderten ihn unter Drohungen auf, den Tresor zu öffnen. Danach schlossen die Täter das Ehepaar in einen Raum des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren