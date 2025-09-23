PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt/Kranichstein: Polizei stellt im Rahmen der "Sicheren Innenstadt" Cannabis und Bargeld sicher

Darmstadt/Kranichstein (ots)

Im Rahmen des Sofortprogramms "Sichere Innenstadt" kontrollierten zivile Ermittler, unterstützt von Einsatzkräften der hessischen Bereitschaftspolizei ab Montagmittag (22.9.) den Bereich des Herrngartens, aber auch Gaststätten in Kranichstein. Im Rahmen der Kontrolle einer Bar kamen Beamte des 1. Reviers hinzu. Die Ordnungshüter überprüften in der Zeit zwischen 14.00 und 18.30 Uhr circa 11 Personen.

Bei der Kontrolle eines 53 Jahre alten Mannes in der Schleiermacherstraße, stellten die Ermittler fest, dass er keinen gültigen Aufenthaltstitel besaß. Daraufhin brachten sie den Mann gegen 14.05 Uhr auf die Wache. Dort führten die Beamten eine erkennungsdienstliche Behandlung durch und unterrichteten die Ausländerbehörde, bevor der 53-Jährige das Revier verlassen konnte.

Beim Erblicken der uniformierten Beamten in der Siemensstraße in Kranichstein, flüchteten mehrere Personen aus dem Hintereingang einer Bar. Da sich jedoch auch die zivilen Ermittler im Nahbereich aufhielten, konnten zwei Männer gegen 18.00 Uhr eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Sowohl bei dem 21- als auch 22 Jahre alten Mann fanden die Beamten je 48 Gramm und 83 Gramm Haschisch sowie Bargeld in szenetypischer Stückelung. Beides stellten sie sicher und brachten die Männer zum Polizeirevier, wo sie eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen mussten. Gegen beide eröffneten die Ermittler ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Cannabis.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 09:41

    POL-DA: Bischofsheim: Grauer BMW "318" (GG-LR 278) gestohlen / Wer hat etwas gesehen?

    Bischofsheim (ots) - Am Montagabend (22.9.) zwischen 20 und 22 Uhr haben Kriminelle einen grauen BMW der Modellreihe "3" entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen GG-LR 278 war in der Schulstraße, nahe einer Sporthalle, abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang und fuhren mit dem Auto im Anschluss in unbekannte Richtung davon. Die ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 09:33

    POL-DA: Bürstadt: Bürocontainer im Visier Krimineller / Polizei sucht Zeugen

    Bürstadt (ots) - Bislang unbekannte Täter nahmen in der Nacht von Sonntag (21.9.) auf Montag (22.9.) zwischen 21 und 6 Uhr einen Bürocontainer in der Gartenstraße ins Visier. Die Kriminellen verschafften sich nach derzeitigen Erkenntnissen über ein Fenster gewaltsam Zutritt in den Container. Im Innern entwendeten sie einen Tresor und flüchteten im Anschluss mit ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 08:33

    POL-DA: Groß-Umstadt: Falsche Handwerker erbeuten Schmuck / Polizei gibt Tipps

    Groß-Umstadt (ots) - Falsche Handwerker erbeuteten am Montagmorgen (22.9.) mehrere Schmuckstücke aus der Wohnung einer Seniorin im Adenauerring. Unter dem Vorwand, den Wasserzähler ablesen zu müssen, erhielten die zwei Unbekannten Zutritt zur Wohnung. Das Duo entfernte sich im Anschluss gegen 10.30 Uhr mit seiner Beute zu Fuß. Beide Täter waren männlich. Einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren