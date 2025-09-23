Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt/Kranichstein: Polizei stellt im Rahmen der "Sicheren Innenstadt" Cannabis und Bargeld sicher

Darmstadt/Kranichstein (ots)

Im Rahmen des Sofortprogramms "Sichere Innenstadt" kontrollierten zivile Ermittler, unterstützt von Einsatzkräften der hessischen Bereitschaftspolizei ab Montagmittag (22.9.) den Bereich des Herrngartens, aber auch Gaststätten in Kranichstein. Im Rahmen der Kontrolle einer Bar kamen Beamte des 1. Reviers hinzu. Die Ordnungshüter überprüften in der Zeit zwischen 14.00 und 18.30 Uhr circa 11 Personen.

Bei der Kontrolle eines 53 Jahre alten Mannes in der Schleiermacherstraße, stellten die Ermittler fest, dass er keinen gültigen Aufenthaltstitel besaß. Daraufhin brachten sie den Mann gegen 14.05 Uhr auf die Wache. Dort führten die Beamten eine erkennungsdienstliche Behandlung durch und unterrichteten die Ausländerbehörde, bevor der 53-Jährige das Revier verlassen konnte.

Beim Erblicken der uniformierten Beamten in der Siemensstraße in Kranichstein, flüchteten mehrere Personen aus dem Hintereingang einer Bar. Da sich jedoch auch die zivilen Ermittler im Nahbereich aufhielten, konnten zwei Männer gegen 18.00 Uhr eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Sowohl bei dem 21- als auch 22 Jahre alten Mann fanden die Beamten je 48 Gramm und 83 Gramm Haschisch sowie Bargeld in szenetypischer Stückelung. Beides stellten sie sicher und brachten die Männer zum Polizeirevier, wo sie eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen mussten. Gegen beide eröffneten die Ermittler ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Cannabis.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell