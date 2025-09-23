Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Werkzeug aus Rohbau entwendet

Wer hat etwas beobachtet?

Roßdorf (ots)

Ins Visier Krimineller geriet am vergangenen Wochenende eine Baustelle in der Theodor-Clausen-Straße. Zwischen Samstagabend (20.9.) etwa 17.00 Uhr und Montagmorgen (22.9.) etwa 8.00 Uhr hebelten die bislang unbekannten Täter eine Tür auf, um in den Rohbau zu gelangen. Dort entwendeten sie unter anderem eine Spritzmaschine sowie eine Schleifmaschine, bevor sie unbemerkt flüchteten.

Zeugen, denen im besagten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten sich beim Kommissariat 41 in Dieburg, unter der Telefonnummer 06071/9656-0 zu melden.

