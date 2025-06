Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: PKW kommt ins Schleudern, zwei Verletzte bei anschließendem Verkehrsunfall

Hamm - Pelkum (ots)

Ein 21-jähriger BMW-Fahrer und eine 34-jährige Skoda-Fahrerin wurden bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 01. Juni, verletzt. Der BMW-Fahrer war gegen 1.55 Uhr auf der Kamener Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts unterwegs und verlor zwischen dem Kreisverkehr Kleine Werlstraße und der Einmündung Am Damm auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug. Der BMW geriet ins Schleudern, drehte sich um seine eigene Achse und kollidierte dabei mit dem entgegenkommenden Skoda. Beide Personen wurden durch die Feuerwehr in Hammer Krankenhäuser gebracht. Während die Frau das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung verlassen konnte, verblieb der BMW-Fahrer stationär. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (fa)

