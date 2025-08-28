Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Saarbrücker nach Messerattacke in der JVA

Saarbrücken (ots)

Am 26.08.2025 kam es in der Trierer Straße in Saarbrücken zu einem Diebstahl von zwei Paketen. Im Nachgang verletzte der Täter einen Zeugen mit einem Messer im Bauchbereich. Der 41 jährige Deutsche aus Saarbrücken wurde anschließend vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen der Polizei führten nun dazu, dass seitens der Staatsanwaltschaft Saarbrücken ein Haftbefehl beantragt wurde. Am 27.08.2025 wurde der Täter dem Haftrichter vorgeführt und anschließend der JVA Saarbrücken zugeführt. Der 31 jährige Geschädigte, syrische Staatsangehörige musste auf Grund seiner Verletzung stationär im Krankenhaus verbleiben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell