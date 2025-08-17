PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Zeugenaufruf nach Verkehrsgefährdung sowie Verkehrsunfall auf der L105

Saarbrücken - Kleinblittersdorf (ots)

Am 17.08.2025 kam es auf der L105, zwischen den Ortsteilen Fechingen und Bliesransbach, zu zwei Zwischenfällen, bei welchen Kraftfahrzeuge involviert waren. Die L105 ist bei gutem Wetter, sowie aufgrund des Streckenverlaufs, in der Motorsportszene sehr beliebt.

Zunächst ereignete sich am 17.08.2025 gegen 14:23 Uhr eine Vekehrsgefährdung, bei welcher ein Fahrzeug mehrere PKWs auf der L105, in Fahrtrichtung Bliesransbach überholte. Hierbei scherte der Fahrer nach dem Ausgang einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn aus, welche zeitgleich durch einen bislang unbekannten PKW befahren wurde. Letzterer konnte eine Kollision lediglich durch das Einleiten einer Gefahrenbremsung verhindern. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer des gefährdeten PKWs von der Örtlichkeit und konnte bislang nicht ermittelt werden. Nach bisherigem Kenntnisstand soll es sich bei dem PKW um einen dunkelblauen Kleinwagen gehandelt haben.

Noch am gleichen Tage ereignete sich gegen 15:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L105. Hierbei befuhr ein Motorradfahrer die L105 in Fahrtrichtung Bliesransbach. Nach bisherigem Kenntnisstand kam der Fahrer des Motorrades in einem Kurvenbereich ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Hierbei rutschte der Fahrer mehrere Meter über die Fahrbahn und verletzte sich im Zuge dessen an der Schulter. Anschließend wurde der Motorradfahrer in ein Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern derzeit noch an.

Die Polizei bittet um Hinweise zu den vorgenannten Ereignissen. Etwaige Zeugen sowie geschädigte/gefährdete Personen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt (0681 9321-233) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
SBR-STADT- DGL
Karcherstraße 5
66111 Saarbrücken
Telefon: 0681/9321-233
E-Mail: pi-saarbruecken-stadt@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell

