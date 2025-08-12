PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfallflucht in Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Am Montag, dem 11.08.2025, in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 12:20 Uhr wurde auf dem Parkplatz der örtlichen Aldi-Filiale in der Halbergstraße in Saarbrücken ein dort geparkter grüngelber Mazda CX-5 auf der Fahrerseite durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der bis dato unbekannte Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden zu kümmern.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt (Tel.: 0681 / 9321-233) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
SBR-STADT- KED
Mainzer Straße 132
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/9321-233
E-Mail: pi-saarbruecken-stadt@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell

