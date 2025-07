Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Businsassen

Saarbrücken (ots)

Am heutigen Morgen gegen 10:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt sieben verletzten Personen im Bereich der Saarbahnhaltestelle Hauptbahnhof. Nach derzeitigen Erkenntnisstand musste der Fahrer eines Linienbusses, welcher von der Kaiserstraße kommend in Richtung der Haltestelle Hauptbahnhof unterwegs war, aufgrund eines die Fahrbahn kreuzenden Kindes eine Gefahrenbremsung durchführen. In Folge des abrupten Bremsmanövers wurden letztlich sieben Fahrgäste des Linienbusses leicht verletzt und mussten teilweise in örtlichen Krankenhäusern medizinisch versorgt werden. Das 7-jährige Kind, welches mit einem Tretroller in Begleitung seiner Mutter unterwegs war, blieb unverletzt.

Die PI Saarbrücken-Stadt hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen. In Folge der Unfallaufnahme kam es zu geringfügigen Einschränkungen des ÖPNV im Bereich Saarbrücken.

