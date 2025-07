Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Reifen mit Krähenfüßen manipuliert

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda beschädigte ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zu Mittwoch einen geparkten Mazda erheblich. An sämtlichen Reifen des Fahrzeugs brachte der Täter sogenannte Krähenfüße sowie eine bislang nicht identifizierte, klebrige Substanz an. Infolge der Manipulation wurden alle vier Reifen beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Der Fahrzeughalter verständigte die Polizei. Die Beamten nahmen Ermittlungen wegen des versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung auf. (SE)

