LWSPA M-V: Illegale Abfallentsorgung bei Viez/Hagenow - Wasserschutzpolizei nimmt Strafanzeige auf - Zeugen gesucht

Hagenow (ots)

Heute Mittag (30. April 2025, 12.00 Uhr) erhielt die Wasserschutzpolizeiinspektion (WSPI) Schwerin durch einen Zeugen einen Hinweis über eine illegale Abfallentsorgung in der Nähe von Hagenow. Die sofort eingesetzten Beamten der WSPI stellten fest, dass in einem Waldstück bei Viez/Hagenow durch unbekannte Täter eine große Menge Bauschutt, Dämmmaterial und Asbestplatten illegal entsorgt worden war. Die rechtswidrig beseitigten Baumaterialien waren in blaue und schwarze Mülltüten verpackt (Foto). Nach erster Schätzung handelt es sich bei den illegal abgelagerten Abfällen um ca. 15-20 Kubikmeter Bauschutt. Eine Strafanzeige (illegaler Umgang mit gefährlichen Abfällen) wurde von Amts wegen erstattet. Die Ermittlungen dauern an. Zwecks Entsorgung der Abfälle wurde der zuständige Landkreis Ludwigslust-Parchim informiert. Zeugenhinweise nimmt die WSPI Schwerin (Tel.: 0385-55576-0/E-Mail: wspi.schwerin@polmv.de) oder die Onlinewache der Landespolizei MV unter https://portal.onlinewache.polizei.de/de entgegen.

