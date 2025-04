Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Brand eines Wohnmobils in Warnemünde - Fahrzeugführer leicht verletzt

Rostock-Warnemünde (ots)

Am heutigen Vormittag (28.04.2025) kam es gegen 11:00 Uhr in Warnemünde in der Werftallee zu einem Brand eines Wohnmobils. Der deutsche 69jährige Fahrzeugführer aus Hamburg hielt sich zum Zeitpunkt des Brandes nahe seines Fahrzeuges auf und musste leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden (Einatmung von Rauchgasen). Die alarmierte Werksfeuerwehr des Marinearsenals konnte den Brand schnell löschen. Das Wohnmobil brannte komplett aus. Durch die Löscharbeiten ist Löschwasser in die Oberflächenentwässerung gelangt. Kräfte der Wasserschutzpolizeiinspektion Rostock nahmen den Sachverhalt auf. Nach ersten Erkenntnissen kam es augenscheinlich zu einer Verpuffung im Heckbereich des Fahrzeuges aufgrund eines technischen Defekts. Eine Straftat wird ausgeschlossen.

