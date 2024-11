Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 09.11.2024

Aalen (ots)

Rot am See: Unfallflucht

Am Samstag fuhr ein 18-jähriger Fahrer eines VW Golf gegen 00:50 Uhr in Rot am See im Birkenweg, rückwärts gegen ein Garagentor und beschädigte hierbei auch den in der Garage geparkten Oldtimer-Pkw. Am Verursacherfahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro. Ohne sich um den entstanden hohen Sachschaden am Garagentor und am Oldtimer zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Eine Polizeistreife konnte das Verursacherfahrzeug kurzzeitig erkennen, verlor es dann jedoch wieder aus den Augen. Während der Unfallaufnahme wurde der Verursacher letztlich festgestellt. Zeugen die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter der Tel.: 07951-4800 in Verbindung zu setzen.

Crailsheim: Unfallflucht nach Auffahrunfall mit verletzten Personen

Am Freitag fuhr ein 20-jähriger Skoda-Fahrer gegen 23:30 Uhr auf der Landesstraße 1066 von Crailsheim in Richtung Kreßberg. Höhe Rudolfsberg fuhr ein 23-jähriger Hyndai-Fahrer ebenfalls in Richtung Kreßberg. Dieser kam aus bislang nicht abschließend bekannter Ursache zunächst in den Grünstreifen, bevor es zu einem Zusammenstoß mit dem vorausfahrenden Skoda kam. Beide Insassen im Hyndai wurden leicht verletzt. Sie entfernten sich unerlaubt von der Unfallstelle. Im Rahmen der Ermittlungen konnten beide ermittelt und angetroffen werden. Der Fahrer und einer der beiden Mitfahrer im Skoda wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Die örtliche Feuerwehr war zur Ausleuchtung der Unfallstelle im Einsatz. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Tel.: 07951-4800 entgegen.

