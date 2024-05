Einbeck (ots) - Einbeck, (Kr.) 18.05.2024, 20:00 Uhr - 19.05.2024, 16:15 Uhr Am Abend des 18.05.2024, stellte eine 52jährige Einbeckerin ihren Pkw vor ihrem Wohnhaus, in der Carl-Maria-von-Weber-Straße, auf der Fahrbahn ab. Als sie am nächsten Tag zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden in Höhe von ca. 2000,- Euro fest. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten aufgrund der aufgefundenen Spurenlage ...

