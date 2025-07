Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mountainbike aus Keller gestohlen

Erfurt (ots)

Unbekannte Täter drangen in den vergangenen Tagen in Erfurt in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Steigerstraße ein. Nachdem sie sich Zugang zum Gebäude verschafft hatten, brachen sie zwei Türen im Untergeschoss mit Gewalt auf und verursachten dabei einen Sachschaden von etwa 700 Euro. Aus einem Keller entwendeten die Einbrecher ein Mountainbike der Marke Trek Remedy im Wert von über 2.000 Euro. Der Einbruch wurde am Mittwochabend festgestellt und der Polizei gemeldet. Beamte sicherten Spuren und nahmen eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (SE)

