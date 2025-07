Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radfahrer mit Pfefferspray attackiert

Erfurt (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde ein 53-jähriger Mann in der Nordhäuser Straße in Erfurt von zwei Unbekannten angegriffen. Gegen 17:00 Uhr hatte er dort sein Fahrrad geschoben, als er unvermittelt von den beiden attackiert wurde. Der männliche Täter schlug dem Mann ins Gesicht und trat anschließend gegen sein Fahrrad, wodurch dieses beschädigt wurde. Die unbekannte Frau zog ein Pfefferspray und sprühte es dem Geschädigten ins Gesicht und verletzte diesen ebenso. Anschließend flüchteten beide in unbekannte Richtung. Der 53-Jährige wurde leicht verletzt und musste medizinisch versorgt werden.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0189601 zu melden. (SE)

