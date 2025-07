LPI-EF: Zwei Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Erfurt (ots) - In Erfurt wurde am Montagnachmittag eine Seniorin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Gegen 16:20 Uhr wollte die 88-Jährige in der Eichendorffstraße auf der Beifahrerseite in ein Auto einsteigen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es bei der 55-jährigen Autofahrerin zu einer Fehlbedienung des Fahrzeugs, wodurch dieses plötzlich ruckartig zurücksetzte. Die Seniorin stürzte und zog sich dabei ...

mehr