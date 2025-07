Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Seniorin bei Unfall schwer verletzt

Erfurt (ots)

In Erfurt wurde am Montagnachmittag eine Seniorin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Gegen 16:20 Uhr wollte die 88-Jährige in der Eichendorffstraße auf der Beifahrerseite in ein Auto einsteigen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es bei der 55-jährigen Autofahrerin zu einer Fehlbedienung des Fahrzeugs, wodurch dieses plötzlich ruckartig zurücksetzte. Die Seniorin stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Sie wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet. (SE)

