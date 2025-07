LPI-EF: Mit knapp drei Promille auf dem Fahrrad durch Erfurt

Erfurt (ots) - Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht zu Montag in einen VW ein, der in der Straße Am Stadtpark in Erfurt geparkt gewesen war. Auf bislang unbekannte Weise gelang es ihm, das Auto zu öffnen, ohne dabei sichtbare Beschädigungen zu hinterlassen. Anschließend durchsuchte er den Innenraum und stahl eine Sonnenbrille, ein Parfüm sowie ein Ladekabel im Gesamtwert von etwa 150 Euro. Der Besitzer bemerkte den Einbruch am Montagmorgen und informierte ...

