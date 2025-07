Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Knapp 20.000 Euro an Telefonbetrüger verloren

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein Bauunternehmen aus dem Landkreis Sömmerda ist am Freitag Opfer von Telefonbetrügern geworden. Die bislang unbekannten Täter kontaktierten eine Mitarbeiterin der Firma und gaben sich als Vertreter der Hausbank aus. Sie berichteten von angeblichen Unregelmäßigkeiten auf dem Geschäftskonto und forderten die Frau auf, zur vermeintlichen Sicherung des Guthabens eine Überweisung von knapp 20.000 Euro zu veranlassen. In dem Glauben, einer berechtigten Aufforderung nachzukommen, tätigte die Frau die Überweisung. Erst später wurde ihr bewusst, dass sie auf Betrügern hereingefallen war. Am Montagvormittag erstattete sie Anzeige bei der Polizei wegen Betrugs. (SE)

