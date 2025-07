Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Senior stürzt mit dem Fahrrad in der Erfurter Innenstadt

Erfurt (ots)

Montagmittag stürzte ein 85-jähriger Fahrradfahrer in der Erfurter Innenstadt und verletzte sich dabei. Gegen 11:00 Uhr befuhr der Mann die Bahnhofstraße in Richtung Anger. Nach ersten Erkenntnissen musste er aufgrund des hohen Fußgängeraufkommens auf dem Anger ausweichen, geriet dabei mit seinen Rädern in die Straßenbahnschienen und stürzte. Der Senior zog sich dabei Verletzungen zu und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es sich beim Anger um eine Fußgängerzone handelt. Das Fahrradfahren ist dort nur zu bestimmten Zeiten erlaubt. Wer außerhalb dieser Zeiten mit dem Fahrrad unterwegs ist, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer, insbesondere Fußgänger. Zudem stellt das verbotswidrige Fahrradfahren in einer Fußgängerzone eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem Verwarngeld ab 25 Euro geahndet werden kann. (DS)

