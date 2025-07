LPI-EF: Einbruch in leerstehendes Gebäude

Erfurt (ots) - In den vergangenen Tagen hatten es Fahrraddiebe in Erfurt auf ein hochwertiges Pedelec abgesehen. Die Unbekannten waren in der Bukarester Straße in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Im dortigen Fahrradraum durchtrennten sie das Sicherheitsschloss an einem Fahrrad der Marke Scott und flüchteten mit ihrer Beute im Wert von mehr als 5.000 Euro. Der Besitzer bemerkte den Diebstahl Freitagnachmittag und ...

