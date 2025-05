Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unter Drogeneinfluss über rote Ampeln

Gelsenkirchen (ots)

Ein ziviler Streifenwagen der Polizei Gelsenkirchen hat am Wochenende einen BMW gestoppt, nachdem dieser mit überhöhter Geschwindigkeit durch Gelsenkirchen-Altstadt gefahren war.

Am frühen Samstagmorgen, 10. Mai 2025, gegen 2.50 Uhr, fiel der Streifenwagenbesatzung der 3er BMW an der Kreuzung Florastraße/Kurt-Schumacher-Straße auf. Das Auto kam hinter ihnen die Florastraße in Richtung Feldmarkstraße entlang und fuhr über die rote Ampel. Die Beamten folgten dem BMW, der teils mit über 100 km/h weiterfuhr und immer wieder die Spur wechselte. Auch die rotlichtzeigende Ampel auf der Florastraße, in Höhe des Musiktheaters, überfuhr der BMW. Als der Wagen auf die Overwegstraße abbog und stark abbremsen musste, konnte der dahinter aufschließende zivile Streifenwagen entsprechende Anhaltesignale geben, denen der Fahrer des BMW auch nachkam.

Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen fiel ein freiwilliger Drogenvortest positiv aus. Außerdem stellte sich heraus, dass die Fahrerlaubnis des 22-jährigen Duisburgers zur Fahndung ausgeschrieben war. Der Mann wurde für die Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt mit zur Wache genommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Da der BMW verkehrsbehindernd auf der Overwegstraße abgestellt war und keiner der Beifahrer im Besitz einer Fahrerlaubnis war, wurde das Fahrzeug abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell