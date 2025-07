Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sachbeschädigung durch Bauschaum in Radkasten

Erfurt (ots)

Unbekannte beschädigten am Montagnachmittag in Erfurt einen Tesla. Gegen 15:00 Uhr hatte ein 57-jähriger Mann sein Fahrzeug am Melchendorfer Markt abgestellt. Als er etwa eine Stunde später die Heimfahrt antrat, bemerkte er eine veränderte Fahrweise. Zuhause angekommen überprüfte er das Fahrzeug und stellte fest, dass Unbekannte Bauschaum in zwei der Radkästen gesprüht hatten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Der Mann erstattete Anzeige wegen Sachbeschädigung. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0188617 entgegen. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell