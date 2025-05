Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - Drei Verletzte nach Zusammenstoß zwischen Kind und Radfahrer (24.05.2025)

Rottweil (ots)

Am Samstagnachmittag sind in der Straße "Unterdorf" drei Personen verletzt worden, nachdem ein Kind mit einem Tretroller einem Rennradfahrer in die Fahrbahn lief.

Gegen 18:00 Uhr befuhr ein 62-jähriger Rennradfahrer als Teil einer Fahrradgruppe die Straße "Unterdorf" in Richtung Schwenninger Straße, als plötzlich ein Kind mit einem Tretroller unvermittelt die Straße querte. Trotz sofort eingeleiteter Bremsung kam es zur Kollision. Der Radfahrer stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

In der Folge fuhr eine 59-jährige Radfahrerin, die ebenfalls zur Gruppe gehörte, auf einen vorausfahrenden Begleiter auf und stürzte ebenfalls.

Der 62-Jährige wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Das Kind sowie die 59-jährige Radfahrerin erlitten leichte Verletzungen und konnten nach einer medizinischen Untersuchung vor Ort wieder entlassen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell