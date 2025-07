LPI-EF: Vermisster 9-Jähriger wieder da

Erfurt (ots) - Am Dienstagnachmittag wurde ein 53-jähriger Mann in der Nordhäuser Straße in Erfurt von zwei Unbekannten angegriffen. Gegen 17:00 Uhr hatte er dort sein Fahrrad geschoben, als er unvermittelt von den beiden attackiert wurde. Der männliche Täter schlug dem Mann ins Gesicht und trat anschließend gegen sein Fahrrad, wodurch dieses beschädigt wurde. Die unbekannte Frau zog ein Pfefferspray und sprühte ...

mehr