Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener E-Scooter-Fahrer bei Sturz schwer verletzt

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Donnerstag wurde ein 44-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall in der Erfurter Johannesstraße schwer verletzt. Er war gegen 04:00 Uhr mit einem E-Scooter unterwegs gewesen, als er mit dem Vorderrad in die Schienen der Straßenbahn geriet und stürzte. Der 44-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten einen Atemalkoholwert von über 1,8 Promille fest. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell