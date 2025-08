Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Pressemeldung der PI Saarbrücken-Stadt

Saarbrücken (ots)

Vollsperrung der Grumbachtalbrücke BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim

Am 03.08.2025 gegen 01:45 Uhr kam es zum Brandgeschehen eines Fahrzeuges auf der Grumbachtalbrücke in Fahrtrichtung Mannheim. Während der Fahrt fing ein älteres Modell von Mercedes-Benz an zu qualmen. Der Fahrzeugführer, ein 36 Jahre alter Mann, hielt an und stieg aus. Der Pkw brannte anschließend in Gänze aus. Hierbei verschmolzen Teile des Fahrzeuges mit der Asphaltdecke. Die Polizei richtete eine Vollsperrung ab der AS Fechingen ein. Durch die Autobahnmeisterei wird diese Vollsperrung weiter betrieben. Nach deren Auskunft müssen zuerst Asphaltarbeiten (Fräsen etc.) durchgeführt werden, die Restfahrbahnbreite ist nicht ausreichend um eine Teilöffnung herbeizuführen. Die offizielle Beschilderung der Umleitungsstrecke ab der AS Fechingen ist zu nutzen. Nach heutiger Prognose ist die BAB 6 ab Montagnachmittag wieder befahrbar.

Verkehrskontrolle eines Zweiradfahrers ohne Fahrerlaubnis

Am 01.08.2025 gegen 12:45 Uhr konnte ein Kommando der PI Saarbrücken-Stadt einen Zweiradfahrer identifizieren, welcher bereits in der Vergangenheit mehrfach ohne gültige Fahrerlaubnis im öffentlichen Verkehrsraum fahrend festgestellt wurde. Bei der anschließenden Kontrolle im Nauwieser Viertel wollte sich der 24 Jahre alte Beschuldigte den weiteren Überprüfungen entziehen. Hier wurde er von einem Polizeibeamten an den Schultern festgehalten. Dieser wurde durch das Gas geben zusammen mit dem Zweiradfahrer mehrere Meter mitgezogen bevor der Beschuldigte die Kontrolle verlor und zusammen mit dem Polizeibeamten mit einem abgeparkten Fahrzeug kollidierte. Im weiteren Verlauf konnte der Beschuldigte kontrolliert fixiert werden. Es zeigte sich, dass er auch heute das Zweirad ohne Fahrerlaubnis fuhr. Er stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Ermittlungsverfahren wurde eröffnet. Nach Anordnung seitens der Staatsanwaltschaft wurde dem 24-Jährigen Blut abgenommen. Das Zweirad wurde sichergestellt. Hier folgen weitere Ermittlungen da das verausgabte Versicherungskennzeichen nicht stimmig mit dem geführten Kraftrad ist. Der Beschuldigte wurde nach Abschluss der Maßnahmen entlassen. Er trug leichte Abschürfungen davon. Der Polizeibeamte erlitt keine schwerwiegenden Verletzungen, konnte allerdings seinen Dienst nicht mehr fortsetzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell