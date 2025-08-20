Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Saarbahn

Am Mittwoch, den 20.08.2025, ereignete sich gegen 12:20 Uhr in der Mainzer Straße/ Einmündung Zur Ostspange in Saarbrücken ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 41jähriger Mann aus Saarbrücken hatte mit seinem Fahrrad mit Anhänger (leer) den Radweg der Mainzer Straße in Fahrtrichtung Zur Ostspange befahren. Zeitgleich verlangsamte eine aus Richtung Brebach fahrende Saarbahn ihre Fahrt, wobei diese im Bereich des Fuß-/Radweges zum Stehen kommt. In der Folge kollidiert der Radfahrer mit der Seite der stehenden Saarbahn aus bislang unbekannten Gründen und kommt im dortigen Grünstreifen zu Fall. Der Radfahrer trug laut Zeugenaussagen keinen Fahrradhelm und wird hierbei nach derzeitigem Stand schwer verletzt. An der Saarbahn entsteht ein leichter Sachschaden. Durch die Unfallaufnahme kommt es zu einer circa 20minütigen Beeinträchtigung des Saarbahnverkehrs in Richtung Saarbrücken. Hinsichtlich des genauen Unfallhergangs erfolgen weitere Ermittlungen.

