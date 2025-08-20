PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Saarbahn

POL-SBR-STADT (ots)

Am Mittwoch, den 20.08.2025, ereignete sich gegen 12:20 Uhr in der Mainzer Straße/ Einmündung Zur Ostspange in Saarbrücken ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 41jähriger Mann aus Saarbrücken hatte mit seinem Fahrrad mit Anhänger (leer) den Radweg der Mainzer Straße in Fahrtrichtung Zur Ostspange befahren. Zeitgleich verlangsamte eine aus Richtung Brebach fahrende Saarbahn ihre Fahrt, wobei diese im Bereich des Fuß-/Radweges zum Stehen kommt. In der Folge kollidiert der Radfahrer mit der Seite der stehenden Saarbahn aus bislang unbekannten Gründen und kommt im dortigen Grünstreifen zu Fall. Der Radfahrer trug laut Zeugenaussagen keinen Fahrradhelm und wird hierbei nach derzeitigem Stand schwer verletzt. An der Saarbahn entsteht ein leichter Sachschaden. Durch die Unfallaufnahme kommt es zu einer circa 20minütigen Beeinträchtigung des Saarbahnverkehrs in Richtung Saarbrücken. Hinsichtlich des genauen Unfallhergangs erfolgen weitere Ermittlungen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
SBR-STADT- DGL
Karcherstraße 5
66111 Saarbrücken
Telefon: 0681/9321-233
E-Mail: pi-saarbruecken-stadt@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
Alle Meldungen Alle
  • 17.08.2025 – 19:50

    POL-SBR-STADT: Zeugenaufruf nach Verkehrsgefährdung sowie Verkehrsunfall auf der L105

    Saarbrücken - Kleinblittersdorf (ots) - Am 17.08.2025 kam es auf der L105, zwischen den Ortsteilen Fechingen und Bliesransbach, zu zwei Zwischenfällen, bei welchen Kraftfahrzeuge involviert waren. Die L105 ist bei gutem Wetter, sowie aufgrund des Streckenverlaufs, in der Motorsportszene sehr beliebt. Zunächst ereignete sich am 17.08.2025 gegen 14:23 Uhr eine ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 14:45

    POL-SBR-STADT: Verkehrsunfallflucht in Saarbrücken

    Saarbrücken (ots) - Am Montag, dem 11.08.2025, in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 12:20 Uhr wurde auf dem Parkplatz der örtlichen Aldi-Filiale in der Halbergstraße in Saarbrücken ein dort geparkter grüngelber Mazda CX-5 auf der Fahrerseite durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der bis dato unbekannte Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um ...

    mehr
  • 03.08.2025 – 09:55

    POL-SBR-STADT: Pressemeldung der PI Saarbrücken-Stadt

    Saarbrücken (ots) - Vollsperrung der Grumbachtalbrücke BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim Am 03.08.2025 gegen 01:45 Uhr kam es zum Brandgeschehen eines Fahrzeuges auf der Grumbachtalbrücke in Fahrtrichtung Mannheim. Während der Fahrt fing ein älteres Modell von Mercedes-Benz an zu qualmen. Der Fahrzeugführer, ein 36 Jahre alter Mann, hielt an und stieg aus. Der Pkw brannte anschließend in Gänze aus. Hierbei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren