Eberstadt/Nieder-Ramstadt (ots)

Autodiebe hatten es seit Sonntagmittag (21.9.) etwa 16.00 Uhr auf zwei SUVs abgesehen.

In Eberstadt verschwand bis Montagmittag (22.9.) circa 16.45 Uhr ein schwarzer BMW aus dem Brunnenweg. Dieser stand auf der Straße geparkt und war mit dem Kennzeichen M-FB 3679 versehen gewesen.

Das zweite Fahrzeug verschwand zwischen Sonntagabend (21.9.) etwa 22.00 Uhr und Montagmorgen (22.9.) etwa 6.00 Uhr aus der Eberstädter Straße in Nieder-Ramstadt. Hier entwendeten die Kriminellen auf ungeklärte Weise einen grauen Hyundai mit dem Kennzeichen DA-M 2710. In beiden Fällen ist nicht bekannt, in welche Richtung die Diebe mit den Autos flüchteten.

Zeugen, denen im besagten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder die eines der Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell