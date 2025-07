POL-WOB: Telefonbetrug - Falsche Bankmitarbeiter erbeuten 26.800 EUR

Schöningen (ots) - Schöningen, Markt 17.07.2025, 19:19 Uhr Ein Unbekannter versuchte am Donnerstagabend, einen Angestellten eines Spätkaufs in der Straße Markt in Schöningen zur Herausgabe von Bargeld zu bringen. Anschließend flüchtete er. Nach bisherigem polizeilichen Kenntnisstand betrat der Unbekannte den Spätkauf bereits um 18:48 Uhr und fragte den 40 Jahre alten Verkäufer nach Marihuana. Als dieser dies ...

