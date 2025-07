Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schockanruf - Telefonbetrüger ergaunern 20.000 Euro

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Wellekamp

17.07.2025, 16:30 Uhr

Telefonbetrüger brachten am Donnerstagnachmittag einen Senior aus Wolfsburg um sein Erspartes.

Gegen 16:30 Uhr ging ein Anruf mit einer unbekannten Telefonnummer bei dem Senior ein. Die männliche Stimme am Telefon teilte ihm mit, dass sie von der Polizei in Wiesbaden sei. Die Tochter des Seniors habe einen Verkehrsunfall verursacht, wobei eine schwangere Frau ums Leben gekommen sei. Seine Tochter würde sich nun in Untersuchungshaft befinden und der Geschädigte müsse 35.000 Euro bezahlen, damit seine Tochter wieder nach Hause könne. Der Senior konnte im Hintergrund zudem eine weibliche Stimme hören, sodass er dem Anruf Glauben schenkte. Er teilte dem Anrufer mit, dass er so viel Geld nicht besitzen würde, er könne lediglich 20.000 Euro aufbringen. Der unbekannte Anrufer zeigte sich mit der Summe einverstanden. Daraufhin begab sich der Senior zu seiner Bank und holte das geforderte Geld ab. Gegen 17:30 Uhr holte eine unbekannte männliche Person das Geld dann ab und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Erst am Abend konnte der Senior seine Tochter erreichen, wodurch der Betrug aufflog.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut daraufhin, dass Polizeibeamte in keinem Fall telefonisch Kontakt zu Angehörigen aufnehmen und die Zahlung einer Kaution verlangen. Generell sollten Angerufene sehr vorsichtig sein, wenn Sachverhalte geschildert werden, die mit einer Geldforderung oder der Nennung persönlicher Daten verbunden sind.

Im Zweifelsfall sollte umgehend Kontakt zu den vermeintlich festgehaltenen Angehörigen oder der Polizei aufgenommen werden. Zeugen, die zur Tatzeit auffällige Personen im Bereich Wellekamp beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell