POL-WOB: Verkehrsunfallflucht - Verursacherin flüchtet alkoholisiert vom Unfallort

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Brandgehaege 08.07.2025, 19:00 Uhr Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Fahrgästen eines Busses kam es am vergangenen Dienstagabend in der Buslinie 230 in Höhe der Straße Brandgehaege in Wolfsburg. Nach aktuellem Kenntnisstand kam es zunächst zu Streitigkeiten zwischen einer 42 Jahre alten Businsassin sowie einem 48 Jahre alten Wolfsburger, der ebenfalls mit der Buslinie 230 in ...

mehr