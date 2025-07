Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Auseinandersetzung im Bus - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Brandgehaege

08.07.2025, 19:00 Uhr

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Fahrgästen eines Busses kam es am vergangenen Dienstagabend in der Buslinie 230 in Höhe der Straße Brandgehaege in Wolfsburg.

Nach aktuellem Kenntnisstand kam es zunächst zu Streitigkeiten zwischen einer 42 Jahre alten Businsassin sowie einem 48 Jahre alten Wolfsburger, der ebenfalls mit der Buslinie 230 in Richtung Wolfsburg unterwegs war. In der Folge verletzte die 42-Jährige den Wolfsburger leicht.

Da der Bus zur Tatzeit vollbesetzt gewesen ist, hoffen die Ermittler auf Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05362-947410 mit der Polizei in Fallerleben in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell