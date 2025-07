POL-WOB: Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Vorsfelde, Obere Tor 07.07.2025, 15:00 Uhr bis 08.07.2025, 16:25 Uhr Unbekannte brachen zwischen Montagnachmittag und Dienstagnachmittag in ein Einfamilienhaus in der Straße Obere Tor ein. Sie entwendeten Schmuck und hochwertige Uhren. Da seine Großeltern im Urlaub waren, wollte der 19-jährige Zeuge am Dienstagnachmittag in ihrem Haus nach dem Rechten sehen. Dabei fiel ihm ein ...

