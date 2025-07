Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Einfamilienhaus

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Vorsfelde, Obere Tor

07.07.2025, 15:00 Uhr bis 08.07.2025, 16:25 Uhr

Unbekannte brachen zwischen Montagnachmittag und Dienstagnachmittag in ein Einfamilienhaus in der Straße Obere Tor ein. Sie entwendeten Schmuck und hochwertige Uhren.

Da seine Großeltern im Urlaub waren, wollte der 19-jährige Zeuge am Dienstagnachmittag in ihrem Haus nach dem Rechten sehen. Dabei fiel ihm ein offenstehendes Fenster auf, woraufhin er umgehend die Polizei informierte.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die unbekannten Täter das Grundstück über die Hofeinfahrt am Oberen Tor. Durch gewaltsames Einwirken auf ein Fenster verschafften sie sich Zutritt zum Inneren des Einfamilienhauses und durchwühlten dort die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten sie mit dem Diebesgut unerkannt in unbekannte Richtung.

Zeugen, die auffällige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell