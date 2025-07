Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schwerer Verkehrsunfall: Radfahrer tödlich verletzt

Helmstedt (ots)

Grasleben, L651

08.07.2025, 23:10 Uhr

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am späten Dienstagabend auf der L651 zwischen Mariental und Grasleben. Ein Radfahrer wurde dabei tödlich verletzt. Nach bisherigem polizeilichen Kenntnisstand befuhr der 43 Jahre alte Radfahrer die L651 von Mariental kommend in Richtung Grasleben. Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam er mit seinem Fahrrad in einer leichten Kurve vom Radweg ab und kollidierte frontal mit einer am rechten Rand befindlichen Straßenlaterne. Durch die Kollision erlitt der 43-Jährige schwerste Verletzungen, denen er noch am Unfallort erlag. Die L651 wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell