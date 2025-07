POL-WOB: Einbruch in Einfamilienhaus

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Nordstadtstraße 08.07.2025, 12:58 Uhr Zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer verletzten E-Scooter-Fahrerin kam es am Dienstagmittag in der Nordstadtstraße, Ecke Schulenburgallee in Wolfsburg. Nach bisherigem polizeilichen Kenntnisstand befuhr der 71 Jahre alte Fahrer eines VW Polo die Nordstadtstraße in Richtung Schulenburgallee. An der Kreuzung zur Schulenburgallee wollte er rechts in ...

